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«Арсенал» — «Уфа»: Луценко открыл счет в матче

18:28
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Форвард «Арсенала» Евгений Луценко забил гол в ворота «Уфы» на 27-й минуте матча 2-го тура РПЛ. Игра проходит в Туле.

Хавбек «Арсенала» Кингс Кангва выполнил навес на 33-летнего Луценко, который отправил мяч в дальний угол ворот уфимцев.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/fbl_match-arsenal-t-ufa-319268/

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