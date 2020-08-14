Форвард «Арсенала» Евгений Луценко забил гол в ворота «Уфы» на 27-й минуте матча 2-го тура РПЛ. Игра проходит в Туле.

Хавбек «Арсенала» Кингс Кангва выполнил навес на 33-летнего Луценко, который отправил мяч в дальний угол ворот уфимцев.