«Арсенал» — «Уфа»: Луценко открыл счет в матче
18:28
Форвард «Арсенала» Евгений Луценко забил гол в ворота «Уфы» на 27-й минуте матча 2-го тура РПЛ. Игра проходит в Туле.
Хавбек «Арсенала» Кингс Кангва выполнил навес на 33-летнего Луценко, который отправил мяч в дальний угол ворот уфимцев.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/fbl_match-arsenal-t-ufa-319268/
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