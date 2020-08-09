«Арсенал» сыграл вничью с «Ахматом»

«Арсенал» в матче первого тура Тинькофф РПЛ сыграл вничью с «Ахматом» со счетом 0:0.

На 70-й минуте главный тренер тульской команды Сергей Подпалый получил желтую карточку.

Следующий матч грозненцы проведут 14 августа против «Спартака», туляки в этот же день сыграют с «Уфой».

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

1-й тур

«Арсенал» (Тула) — «Ахмат» (Грозный) — 0:0

«Арсенал» (Тула): Шамов, Григалава, Беляев, Довбня (Денисов, 50), Бауэр, Горбатенко (Костадинов, 64), Пантелеев (Громыко, 64), Хлусевич, К.Кангва, Луценко, Лесовой (Э.Кангва, 85).

«Ахмат» (Грозный): Шелия, Семенов, Богосавац, Нижич, Ненахов, Иванов, Тимофеев, Ильин (Харин, 62), Швец (Исмаэл, 62), Бериша (Садулаев, 81), Умаев (Понсе, 51).

Предупреждения: Ненахов, 14. Довбня, 14. Нижич, 49. Хлусевич, 90. Громыко, 90+5.

Судьи: Левников (Санкт-Петербург). Березнов, Мосякин (оба — Москва).

ВАР: Лапочкин (Санкт-Петербург). Болотенков (Москва).

9 августа. Тула. Стадион «Арсенал».