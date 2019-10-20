«Арсенал» — «Сочи»: Ломовицкий сравнял счет с пенальти
17:15
«Арсенал» сравнял счет в матче 13-го тура премьер-лиги против «Сочи». Пенальти на 43-й минуте реализовал хавбек Александр Ломовицкий. Одиннадцатиметровый был назначен после видеопросмотра.
? Александр Ломовицкий реализовал пенальти в ворота гостей, назначенный при использовании системы VAR.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 20, 2019
? #АрсеналСочи на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? «МАТЧ! КЛУБ»https://t.co/cPNzG6v2Yc
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Опрос
проголосовало: 10605Все опросы
Как вы оцените уровень судейства на старте РПЛ-2019/20?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...