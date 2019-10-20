РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Арсенал» — «Сочи»: Ломовицкий сравнял счет с пенальти

17:15
Теги:

«Арсенал» сравнял счет в матче 13-го тура премьер-лиги против «Сочи». Пенальти на 43-й минуте реализовал хавбек Александр Ломовицкий. Одиннадцатиметровый был назначен после видеопросмотра.

Арсенал Т — Сочи

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Опрос

проголосовало: 10605
Все опросы
Как вы оцените уровень судейства на старте РПЛ-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир