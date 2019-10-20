«Арсенал» сравнял счет в матче 13-го тура премьер-лиги против «Сочи». Пенальти на 43-й минуте реализовал хавбек Александр Ломовицкий. Одиннадцатиметровый был назначен после видеопросмотра.

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