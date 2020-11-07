РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Арсенал» — «Ротор»: Байрыев удален в первом тайме

17:08
Теги:

Капитан «Ротора» Азат Байрыев был удален в первом тайме матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала». Он получил две желтые карточки за грубую игру.

Арсенал Т — Ротор

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир