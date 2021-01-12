«Арсенал» проведет три сбора во время подготовки ко второй части клуба
15:03
Пресс-служба тульского «Арсенала» сообщила о планах подготовки команды во время зимних сборов накануне старта второй части сезона Тинькофф РПЛ.
Тульская команда запланировала провести три сбора, первый из которых стартует уже сегодня. 12 января команда отправится в турецкий Белек на первый тренировочный сбор, где проведет два контрольных матча, имена соперников пока неизвестны.
После первой части сезона «Арсенал» занимает 14-е место с 14 очками в активе.
??Наши планы на январь и февраль: pic.twitter.com/154fSu7YMg— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) January 12, 2021
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