РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Арсенал» проведет три сбора во время подготовки ко второй части клуба

15:03
Теги:

Пресс-служба тульского «Арсенала» сообщила о планах подготовки команды во время зимних сборов накануне старта второй части сезона Тинькофф РПЛ.

Тульская команда запланировала провести три сбора, первый из которых стартует уже сегодня. 12 января команда отправится в турецкий Белек на первый тренировочный сбор, где проведет два контрольных матча, имена соперников пока неизвестны.

После первой части сезона «Арсенал» занимает 14-е место с 14 очками в активе.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир