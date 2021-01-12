«Арсенал» проведет три сбора во время подготовки ко второй части клуба

Пресс-служба тульского «Арсенала» сообщила о планах подготовки команды во время зимних сборов накануне старта второй части сезона Тинькофф РПЛ.

Тульская команда запланировала провести три сбора, первый из которых стартует уже сегодня. 12 января команда отправится в турецкий Белек на первый тренировочный сбор, где проведет два контрольных матча, имена соперников пока неизвестны.

После первой части сезона «Арсенал» занимает 14-е место с 14 очками в активе.