"Арсенал" подписал защитника сборной Буркина-Фасо

Тульский "Арсенал" объявил о подписании контракта с центральным защитником Бакари Коне. 30-летний футболист сборной Буркина-Фасо​ (81 матч) переходит в российский клуб на правах свободного агента. Контракт рассчитан на полтора года, сообщает пресс-служба оружейников.

Последней командой Коне был турецкий клуб суперлиги "Анкарагюджю", контракт с которым футболист разорвал из-за невыплаты зарплаты. Защитник за "Генгам", "Лион" (победа в Кубке и Суперкубке Франции) и "Страсбур", а также за "Малагу". Летом 2018-го он покинул испанский клуб на правах свободного агента и перебрался в Турцию.

Новичок уже присоединился к "Арсеналу" на сборе в Белеке.

Все о трансферах – здесь