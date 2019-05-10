"Арсенал" открыл счет в матче с "Анжи"

"Арсенал" открыл счет в матче 28-го тура российской премьер-лиги с "Анжи".
На 34-й минуте встречи Зелимхан Бакаев реализовал пенальти, который сам же и заработал. Одиннадцатиметровый был назначен после точка Гаэля Ондуа в спину Бакаева.
💪🏻 Восьмой гол Зелимхана Бакаева в текущем сезоне РПЛ– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 10 мая 2019 г.
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