"Арсенал" открыл счет в матче с "Анжи"

"Арсенал" открыл счет в матче 28-го тура российской премьер-лиги с "Анжи".

На 34-й минуте встречи Зелимхан Бакаев реализовал пенальти, который сам же и заработал. Одиннадцатиметровый был назначен после точка Гаэля Ондуа в спину Бакаева.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр