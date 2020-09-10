«Арсенал» обратился к руководству РФС с письмом по поводу удаления Лесового

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил, что клуб обратился к руководству РФС по поводу удаления нападающего Даниила Лесового в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:2). Футболист заработал две желтых карточки, вторую из них — за демонстративное несогласие с помощником главного арбитра встречи, Алексея Матюнина.

— Мы не обращались в экспертно-судейскую комиссию и не просили разобраться в конкретном игровом эпизоде, потому что там все достаточно очевидно и понятно, — приводит ТАСС слова Балашова. — Никаких вопросов к комиссии у нас нет, и каким образом оформляются письма в ЭСК, мы прекрасно знаем. Наше письмо было адресовано именно руководству РФС. Мы сознательно сделали на этом акцент, потому что обращали внимание на системные проблемы.

У нас не в первый и не во второй раз были вопросы по работе Алексея Матюнина на матчах «Арсенала», поэтому мы обратились с просьбой по возможности не назначать его на наши игры в дальнейшем. Был еще пункт о полиграфе, потому что здесь на сегодняшний день нет четких и понятных правил. Каких судей и в каких ситуациях проверяют? Кто может выступить с подобным запросом или предложением?

Кроме того, мы обратили внимание на несовершенство регламента ВАР и в целом взаимодействия главного рефери с видеоарбитрами. Опять же, не раз и не два в матчах чемпионата возникали ситуации, которые требовали вмешательства ВАР, но этого не происходило, именно об этом и шла речь в нашем письме руководству РФС. Никаких обращений и запросов в экспертно-судейскую комиссию мы не делали.