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«Арсенал» начал подготовку ко второй части сезона

15:40
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Тульский «Арсенал» вышел из отпуска и начал подготовку ко второй части Тинькофф РПЛ, сообщает клубная пресс-служба.

Сегодня игроки прошли углубленное медицинское обследование в одной из московских клиник.

12 января команда отправится в турецкий Белек на первый тренировочный сбор, где проведет два контрольных матча.

После первой части сезона «Арсенал» занимает 14-е место с 14 очками в активе.

Дополнительная информация:

https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/k-rabote-gotovy/

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