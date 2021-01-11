«Арсенал» начал подготовку ко второй части сезона

Тульский «Арсенал» вышел из отпуска и начал подготовку ко второй части Тинькофф РПЛ, сообщает клубная пресс-служба.

Сегодня игроки прошли углубленное медицинское обследование в одной из московских клиник.

12 января команда отправится в турецкий Белек на первый тренировочный сбор, где проведет два контрольных матча.

После первой части сезона «Арсенал» занимает 14-е место с 14 очками в активе.