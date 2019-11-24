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«Арсенал» — «Краснодар»: Мануэл Фернандеш заменен из-за травмы на 15-й минуте

16:45
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Полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш получил мышечное ?повреждение в начале гостевого матча 17-го тура чемпионата России против «Арсенала».

По всей видимости, 33-летний португалец потянул заднюю поверхность бедра. Вместо него на поле на 15-й минуте вышел Вандерсон Масиэл.

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Арсенал Т — Краснодар

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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