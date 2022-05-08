«Краснодар» ушел от поражения в матче с «Арсеналом»

«Арсенал» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча, которая прошла в Туле, завершилась со счетом 1:1.

Хозяева поля открыли счет в первом тайме: отличился полузащитник Кингс Кангва.

Гости отыгрались во второй половине, когда пенальти реализовал полузащитник Эдуард Сперцян.

Главный арбитр встречи Сергей Иванов назначил одиннадцатиметровый после подсказки ВАР в ворота туляков. Сперцян не реализовал первую попытку: голкипер «Арсенал» Михаил Левашов намертво взял удар.

Однако при этом Левашов нарушил правила, сойдя в линии ворота. После очередного просмотра повтора судья потребовал перебить удар. Со второй попытки Сперцян пробил точно.

В конце встречи защитник «быков» Егор Сорокин после очередного просмотра ВАР получил красную карточку.

«Арсенал» набрал 23 очка, но остается на последнем, 20-м месте в турнирной таблице. Команда еще сохраняет шанс пробиться в стыковые матчи. «Краснодар» набрал 46 очков и остался на пятой строчке.

15.05.2022 | Спартак — Зенит

В следующем туре «Арсенал» на выезде сыграет против «Уфы», которая также ведет борьбу за выживание. Встреча пройдет 14 мая.

На следующий день «Краснодар» на своем поле примет ЦСКА.