«Арсенал» — «Краснодар»: защитник Сорокин получил красную карточку

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин был удален с поля в конце матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала».

Он сбил перед штрафной убегавшего один на один соперника.

Сначала главный арбитр встречи Сергей Иванов показал защитнику желтую карточку.

Однако после подсказки ВАР поменял свое решение и удалил игрока с поля.

Отметим, что в следующем туре «Краснодару» предстоит сыграть против ЦСКА.