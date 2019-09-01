РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Арсенал» — ЦСКА: почему не назначен пенальти в ворота туляков?

18:29
56-я минута матча «Арсенал» - ЦСКА. 56-я минута матча «Арсенал» - ЦСКА. 56-я минута матча «Арсенал» - ЦСКА. 56-я минута матча «Арсенал» - ЦСКА.
56-я минута матча «Арсенал» - ЦСКА.
Теги:

На 56-й минуте матча 8-го тура чемпионата России «Арсенал» — ЦСКА ошибся арбитр Евгений Турбин, не назначивший пенальти в ворота тульской команды.

В том моменте Ильзат Ахметов нанес удар по воротам и тут же получил «накладку» от Сергея Ткачева — тот пытался не дать сопернику пробить, опоздал и ударил его по голеностопу. Судья на этот фол не отреагировал. Возможно, с его позиции он четко не видел, что случилось. (Александр Бобров)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Арсенал Т — ЦСКА

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир