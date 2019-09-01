На 56-й минуте матча 8-го тура чемпионата России «Арсенал» — ЦСКА ошибся арбитр Евгений Турбин, не назначивший пенальти в ворота тульской команды.

В том моменте Ильзат Ахметов нанес удар по воротам и тут же получил «накладку» от Сергея Ткачева — тот пытался не дать сопернику пробить, опоздал и ударил его по голеностопу. Судья на этот фол не отреагировал. Возможно, с его позиции он четко не видел, что случилось. (Александр Бобров)

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