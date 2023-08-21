Захарян о «Реал Сосьедад»: «С Карпиным не общался, а Хохлов сказал звонить в любой момент»

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян ответил на вопрос, общался ли он с экс-игроками испанского клуба Валерием Карпиным и Дмитрием Хохловым.

«Конечно, я знаю о том, что они тут играли и внесли в местный футбол большой вклад. С Карпиным не довелось пока поговорить на эту темы. С Хохловым пообщались. И он сказал в любой момент звонить и он подскажет любые места в Сан-Себастьяне. Он мне все подсказал», — сказал игрок на пресс-конференции.

В субботу, 19 августа, испанский клуб объявил о трансфере 20-летнего Захаряна. Россиянин подписал контракт с клубом из Сан-Себастьяна до конца сезона-2028/29.

Захарян — воспитанник «Динамо», он выступал за основную команду бело-голубых с 2020 года. Всего в составе московской команды хавбек провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.