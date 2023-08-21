Федун не видит причины для отставки Абаскаля

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун в интервью «СЭ» заявил, что не видит причин для отставки главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Вижу ли я причины для отставки Гильермо Абаскаля? Не вижу! Слушайте, он молодой и амбициозный тренер, ему надо помогать. С тренером надо общаться, надо работать, подсказывать ему», — сказал Федун «СЭ».

Гильермо Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. Контракт 34-летнего испанца действует до конца июня 2025 года.

После поражения от «Зенита» в матче 5-го тура чемпионата России (1:3) «Спартак» с 9 очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. В 6-м туре красно-белые дома сыграют с «Ахматом». Матч пройдет 26 августа и начнется в 19.30 по московскому времени.