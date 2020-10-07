Ароян стал игроком «Тамбова»

Состав «Тамбова» пополнил армянский защитник Вараздат Ароян. Последним клубом игрока был «Урал». Выступать за «Тамбов» Ароян будет под 18-м номером, сообщает сайт клуба.

Вараздат Ароян родился 24 августа 1992 года в Ереване. Первые шаги в футболе делал в школе местного «Пюника». За основную команду клуба дебютировал в 2009-м году. В течение семи последующих лет был твердым игроком основного состава, трижды становился чемпионом страны, пять раз выигрывал Кубок и трижды Суперкубок.

Сезон-2016/17 Ароян провел в иранском клубе «Падиде» (25 матчей). В 2017-м подписал контракт с екатеринбургским «Уралом».

За три с лишним года в составе «Урала» сыграл 62 матча и забил 3 мяча. Один из них — в ворота «Тамбова», осенью прошлого года.

С 2011-го Вараздат регулярно вызывается в национальную команду Армении.