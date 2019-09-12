Арнор Сигурдссон назвал имя своего любимого футболиста, это не Месси и не Роналду

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал о том, футболку с чьим именем носил в детстве.

— Какое имя было на футболке в детстве? Сеск Фабрегас, — рассказал Сигурдссон в интервью клубному телевидению. — Это был мой любимый игрок. Я был маленьким, а он был звездой «Арсенала»?. У меня на стене висели постеры этого клуба и его главных звезд.

В текущем сезоне 20-летний исландец провел пять матчей за ЦСКА и забил один гол. Всего же он сыграл за армейский клуб 32 матча, в которых забил 8 голов и отдал две голевых передачи. Перешел в клуб в конце августа прошлого года, контракт Сигурдссона с армейцами будет действовать до 30 июня 2023 года.

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