РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Арнор Сигурдссон: «ЦСКА контролирует игру, но дарит подарки сопернику»

17:35
Теги:

Нападающий ЦСКА Арнор Сигурдссон в перерыве матча 16-го тура чемпионата России с «Сочи» выразил недоумение в связи с тем, что его команда дважды пропустила в первой половине встречи. Матч проходит в Сочи на стадионе «Фишт».

— Мы контролируем игру, просто даем такие подарки сопернику, — сказал Сигурдссон в эфире телеканала «Матч Премьер». — Легкие подарки, которые им даем. Хорошо играем, атакуем, имеем моменты... Не могу понять в чем дело, в атаке все в порядке, просто дарим подарки сопернику.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Сочи» — ЦСКА.

Чемпионат России: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей

Сочи — ЦСКА

Опрос

проголосовало: 25303
Все опросы
ВАР в РПЛ: вы за или против?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир