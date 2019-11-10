Арнор Сигурдссон: «ЦСКА контролирует игру, но дарит подарки сопернику»
17:35
Нападающий ЦСКА Арнор Сигурдссон в перерыве матча 16-го тура чемпионата России с «Сочи» выразил недоумение в связи с тем, что его команда дважды пропустила в первой половине встречи. Матч проходит в Сочи на стадионе «Фишт».
— Мы контролируем игру, просто даем такие подарки сопернику, — сказал Сигурдссон в эфире телеканала «Матч Премьер». — Легкие подарки, которые им даем. Хорошо играем, атакуем, имеем моменты... Не могу понять в чем дело, в атаке все в порядке, просто дарим подарки сопернику.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Сочи» — ЦСКА.
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