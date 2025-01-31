Николич — о Помазуне: «По нему могу сказать только то, что желаем ему удачи»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич поделился мнением о будущем вратаря команды Ильи Помазуна.

Ранее сообщалось, что игрок близок к переходу в «Спартак».

— По нему могу сказать только то, что желаем ему удачи. Да, я его отстранил от работы с командой за слова о возможном переходе в «Спартак». Но сейчас он нашел команду. Мы рады за него и желаем удачи.

28-летний Помазун — воспитанник ЦСКА, он провел за клуб лишь 10 матчей. С 2020 по 2024 год игрок на правах аренды выступал за «Урал».