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Сегодня, 21:52

Тошич ответил на вопрос о готовности поучиться у Деяна Станковича в «Спартаке»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Бывший вингер ЦСКА Зоран Тошич высказался о возможности пройти обучение у главного тренера армейцев Марко Николича и главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

— В Москве работают Деян Станкович, Марко Николич. Есть чему у них поучиться?

— Да, конечно. Как раз я буду ближе и если будет возможность, то буду смотреть их игры, тренировки. Я рад такой возможности.

— Проблем с посещением тренировки «Спартака» не возникнет?

— Конечно, я буду ближе к ЦСКА. Это мой родной клуб и сейчас я думаю только в этом направлении.

Бывший вингер ЦСКА Зоран Тошич стал игроком клуба Медиалиги «СКА-Ростов», сообщает пресс-служба команды из Ростова-на-Дону.

В составе ЦСКА серб выступал с 2010 по 2017 год. За этот период на его счету 241 матч, в которых он забил 47 гола и отдал 41 резльтативную передачу. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России, а также двухкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Деян Станкович
Зоран Тошич
Марко Николич
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«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
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Спартак – Оренбург
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