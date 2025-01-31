Тошич ответил на вопрос о готовности поучиться у Деяна Станковича в «Спартаке»

Бывший вингер ЦСКА Зоран Тошич высказался о возможности пройти обучение у главного тренера армейцев Марко Николича и главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

— В Москве работают Деян Станкович, Марко Николич. Есть чему у них поучиться?

— Да, конечно. Как раз я буду ближе и если будет возможность, то буду смотреть их игры, тренировки. Я рад такой возможности.

— Проблем с посещением тренировки «Спартака» не возникнет?

— Конечно, я буду ближе к ЦСКА. Это мой родной клуб и сейчас я думаю только в этом направлении.

Бывший вингер ЦСКА Зоран Тошич стал игроком клуба Медиалиги «СКА-Ростов», сообщает пресс-служба команды из Ростова-на-Дону.

В составе ЦСКА серб выступал с 2010 по 2017 год. За этот период на его счету 241 матч, в которых он забил 47 гола и отдал 41 резльтативную передачу. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России, а также двухкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.