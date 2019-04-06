Аркадий Дворкович: "В первом мяче была ошибка Селихова"

Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович после матча 22-го тура чемпионата России "Спартак" – ЦСКА (0:2) отметил, что судейство не было односторонним, но по его качеству есть вопросы.

– В первом голе была ошибка Селихова или Жиго?

– Селихова. Он сначала зачем-то сделал несколько шагов назад, потом пошел вперед и немного не успел к мячу. Видимо, Жиго не услышал или вратарь не крикнул. Я считаю, что формально виноват вратарь.

– Дым не мешал смотреть матч?

– Чуть-чуть во втором тайме.

– Как оцените судейство? Показалось, оно было не очень хорошим.

– В обе стороны. Здесь не было одностороннего судейства в любом случае. Было ли оно качественным? Это вопрос. (Елена Григорьевская)​

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