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Ари: «С «Краснодаром» все сорвалось в последний момент. С «Химками» не сошлись по зарплате»

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Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари в интервью Sport24 высказался о возможном возвращении в российскую премьер-лигу.

— Ваш последний матч в РПЛ был весной 2021 года. При этом вы признавались, что хотели бы вернуться в наш чемпионат. За эти полтора года варианты были?

— Сейчас конкретных предложений нет, а после моего последнего матча в России их было много. Меня хотел продлить «Краснодар», но в последний момент все сорвалось. Звали «Химки» — не сошлись по зарплате.

Прошло полтора года, и клубы могут сомневаться в моем физическом состоянии, ведь мне 36 лет, и я перенес несколько операций. Но я в отличной форме, готовлюсь к матчам бразильской серии С и еще покажу, что способен на многое.

Ари, у которого есть паспорт РФ, сейчас выступает за бразильский «Атлетико Сеаренсе» в качестве играющего президента клуба.

Источник: sport24.ru

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Интер

ТБ 2.5

28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
⚽ Футбол. АПЛ
Челси 0
Арсенал 1
Матч завершен

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 1
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 1 : 2
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 3 : 3
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 0 : 1
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 2 : 2
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 0 : 2
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 15 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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