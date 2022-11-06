Защитник «Динамо» Лаксальт пропустит дерби с ЦСКА

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт пропустит матч 17-го тура РПЛ с ЦСКА.

Футболист получили желтую карточку в матче 16-го тура против «Ростова». Для уругвайца это четвертое предупреждения в сезоне, что влечет за собой автоматическую дисквалификацию.

Напомним, что матч против ЦСКА также из-за дисквалификации пропустит полузащитник Денис Макаров.

Матч «Динамо» — ЦСКА состоится 13 ноября, начало — 19.30 (мск).

Отметим, что это будет последний тур перед перерывом на чемпионат мира и длинной паузой.