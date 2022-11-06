«Ростов» — «Динамо»: Глебов увеличил преимущество ростовчан
Капитан «Ростова» Данил Глебов забил гол в матче 16-го тура РПЛ против «Динамо».
В конце второго тайма он увеличил преимущество хозяев поля — 2:0.
Глебов вошел в штрафную с мячом, на замахе убрал соперника и с левой ноги отправил мяч в ворота.
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