Area Napoli: «Наполи» и «Лестер» поборются за Азмуна

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в одном из чемпионатов «Большой пятерки». Как утверждает Area Napoli, на 25-летнего иранца претендуют «Наполи», а также три английских клуба — «Лестер», «Вест Хэм» и «Эвертон».

Клубы рассчитывают купить Азмуна за 15 миллионов евро, в то время, как «Зенит» не готов расставаться с ним менее чем за 35 миллионов.

В нынешнем сезоне Азмун отметился 14 голами и 7 передачами в 29 грах.

«Лестер» проявлял интерес к Азмуну еще в январе 2018 года, когда тот выступал за «Рубин».