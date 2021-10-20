«Для уровня футбола в стране это может быть плохо». Адвокат высказался о титулах «Зенита» в РПЛ
Бывший тренер «Зенита» оценил уровень футбола в чемпионате России
12:45
Экс-главный тренер «Зенита» Дик Адвокат на встрече с тренерами академии сине-бело-голубых поделился мнением о результатах клубов РПЛ в еврокубках.
— На ваш взгляд, снизился ли уровень РПЛ за последние годы?
— У многих клубов России есть возможность купить выдающихся футболистов — у московских, у «Зенита». За последние несколько лет он неоднократно становился чемпионом. Это хорошо для «Зенита», но для уровня футбола в стране это может быть плохо.
«Зенит» трижды подряд выиграл чемпионат России с сезона-2018/19.
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