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«Для уровня футбола в стране это может быть плохо». Адвокат высказался о титулах «Зенита» в РПЛ

Бывший тренер «Зенита» оценил уровень футбола в чемпионате России
12:45
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Экс-главный тренер «Зенита» Дик Адвокат на встрече с тренерами академии сине-бело-голубых поделился мнением о результатах клубов РПЛ в еврокубках.

— На ваш взгляд, снизился ли уровень РПЛ за последние годы?

— У многих клубов России есть возможность купить выдающихся футболистов — у московских, у «Зенита». За последние несколько лет он неоднократно становился чемпионом. Это хорошо для «Зенита», но для уровня футбола в стране это может быть плохо.

«Зенит» трижды подряд выиграл чемпионат России с сезона-2018/19.

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Гоша Чернов все материалы автора

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