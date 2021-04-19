Бывший российский судья Сергей Хусаинов прокомментировал пожизненное отстранение Михаила Вилкова от судейской работы.

«Знаете, тут как в народной мудрости — о покойниках либо хорошо, либо никак, — сказал Хусаинов «СЭ». — Я и раньше негативно высказывался о его профессиональной работе, но никогда не углублялся в околофутбольные истории. Справедливое ли его отстранение? Понимаете, отстранение — отстранению рознь. Когда совершаются преднамеренные ошибки, то тут не стоит вопрос о неудовлетворительной профессиональной работе судьи. Это уже прикрытое воздействие на ход игры, результат матча и распределение в турнирной таблице. В итоге все это влияет на финансовую составляющую клубов. Тут все намного глубже. Вилкова часто прикрывали руководители судейского корпуса. Сейчас, видимо, дошли до точки, когда уже нет возможности продолжать это делать».

Хусаинов также сравнил отстранение Вилкова с судейской притчей.

«То, что произошло с Вилковым, можно охарактеризовать притчей, которая мне досталась от старших товарищей. Тренер проигравшей команды приходит в судейскую и обращается к арбитру матча: «Товарищ судья, вы не переживайте, в нашем поражении вы не виноваты». «Кто же тогда виноват?» — спросил судья. На что тренер ему и ответил: «Виноват тот человек, который впервые дал вам в руки свисток». Так и у Вилкова», — добавил Хусаинов.

В прошлом году после игры 11-го тура «Краснодар» — «Рубин» (3:1) Вилков выводился из списка рефери премьер-лиги до 31 декабря 2020-го. 41-летний арбитр имеет региональную категорию. Являлся арбитром ФИФА до 2019 года. Известен спорными судейскими решениями в матчах чемпионата России.

(Артем Бухаев)