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Судейство

Арбитр Васильев не будет работать на финальном матче Кубка. В ближайшее время его заменят

16:31
Станислав Васильев. Фото ФК «Нижний Новгород».
Станислав Васильев. Фото ФК «Нижний Новгород».
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По данным «СЭ», арбитр Станислав Васильев будет исключен из бригады судей, назначенных на финальный матч БЕТСИТИ Кубка России «Локомотив» — «Крылья Советов», который пройдет 12 мая.

Как сегодня объявил председатель судейского комитета РФС и председатель экспертно-судейской комиссии РФС Ашот Хачатурянц, Васильев допустил грубейшую ошибку в игре «Ротор» — «Ахмат», несопоставимую с профессиональным уровнем судьи РПЛ. По результатам заседания ЭСК принято решение провести служебную проверку в отношении этого рефери. До ее окончания он будет отстранен от работы, а уже после ее завершения будет решаться вопрос о его дальнейшей работе.

В состав судейской бригады, назначенной на кубковый финал, включены: арбитр Сергей Иванов, ассистенты Валентин Мурашов и Дмитрий Жвакин, видеоарбитр Василий Казарцев, помощник видеоарбитра Антон Аверьянов, резервный Станислав Васильев, резервный ассистент Арам Петросян.

(Александр Бобров)

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