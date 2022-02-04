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Представитель Шеки: «Переговоров с ЦСКА нет, игрок останется в «Лилле» до конца сезона»

Представитель Шеки заявил, что игрок не перейдет в ЦСКА
Евгений Петров
Корреспондент

Представитель полузащитника «Лилля» Шеки прокомментировал информацию о том, что игрок может перейти в ЦСКА.

«Мы не ведем переговоры с ЦСКА. Шека точно останется в «Лилле» до июня», — цитирует представителя футболиста Sport24.

27-летний игрок выступает за «Лилль» с 2018 года, действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне на счету Шеки один забитый мяч в 15 матах лиги 1. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость португальца в девять миллионов евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-02-04-predstavitel-sheki-my-ne-vedem-peregovory-s-tsska-igrok-tochno-ostanetsya-v-lille-do-iyunya

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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2
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
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 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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12
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