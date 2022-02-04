Представитель Шеки: «Переговоров с ЦСКА нет, игрок останется в «Лилле» до конца сезона»

Представитель Шеки заявил, что игрок не перейдет в ЦСКА

Представитель полузащитника «Лилля» Шеки прокомментировал информацию о том, что игрок может перейти в ЦСКА.

«Мы не ведем переговоры с ЦСКА. Шека точно останется в «Лилле» до июня», — цитирует представителя футболиста Sport24.

27-летний игрок выступает за «Лилль» с 2018 года, действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне на счету Шеки один забитый мяч в 15 матах лиги 1. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость португальца в девять миллионов евро.