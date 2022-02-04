Карпин назвал игроков «Динамо», которых может рассмотреть для сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что некоторые игроки «Динамо» могут попасть в национальную команду.

«Пристально слежу за командами, где много кандидатов в национальную сборную. За «Динамо» слежу, в «Зените» их еще больше, смотрю за ЦСКА и «Спартаком». Понятно, что за этими командами хочешь или не хочешь, приходится смотреть больше, чем за другими.

Кого еще рассматриваем в сборную из «Динамо», кроме Фомина, Смолова, Тюкавина, Макарова и Захаряна? Скопинцева, возможно, будем рассматривать, если он будет играть и будет играть хорошо, то почему нет. Тот же Грулев. Лесовой пока, к сожалению, на поле в этом году не выходил, посмотрим», — цитирует Карпина Twitter «Динамо».

Специалист также ответил на вопрос, похож ли его стиль тренерства на наставника «Динамо» Сандро Шварца.

«Да, возможно. Потому что мы тоже играем по схеме 4-3-3 и, общаясь с ребятами, узнаешь, что требования, которые ставит Шварц, они во многом похожи», — добавил Карпин.

После 18 туров РПЛ «Динамо» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 36 очков.