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Чухлов о смерти Дмитриева: «Когда в хоспис положили, стало понятно, что недолго осталось»

Экс-игрок «Зенита» Чухлов отреагировал на смерть Сергея Дмитриева
Руслан Минаев
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Чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» Борис Чухлов отреагировал на смерть бывшего партнера по команде Сергея Дмитриева.

«Долго ли болел? Года два, наверное. Несколько операций было, эта «химия» дурацкая — один курс, другой... Одно время вроде пошел на поправку. Все время приезжал на наши ветеранские игры. Мы еще шутили: Серега у нас, дескать, — единственный тренер с профессиональной лицензией. Он установки на матчи давал, а помощником у него был Юра Желудков. Тяжело говорить. Печально все это. Дмитриев лечился в Сестрорецке. Когда уже в хоспис его положили, стало понятно, что недолго осталось. Все готовились к печальному исходу», — цитирует Чухлова «РБ Спорт».

Вместе с «Зенитом» Дмитриев завоевал золото чемпионата и Кубка СССР.

Футболист выступал за московские ЦСКА и «Спартак», с которыми также по одному разу побеждал в национальном первенстве. Он является серебряным призером чемпионата Европы 1988 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-chuhlov-kogda-dmitrieva-v-hospis-polozhili-stalo-ponyatno-chto-emu-nedolgo-ostalos/
ФК Зенит
Сергей Дмитриев
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 - : -
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