«Это не фол». Арбитр Сергей Иванов о моменте с травмой Айртона

Главный арбитр матча 22-го тура Тинькофф РПЛ «Нижний Новгород» — «Спартак» (1:1) Сергей Иванов поговорил с футболистами красно-белых после первого тайма встречи.

В социальных сетях московского клуба появилось развернутое видео беседы судьи с игроками в подтрибунном помещении.

«Момент у Соболева в первом круге. Когда он очевидно играет в мяч и просто приземляется на ногу. Он не делал никаких дополнительных движений. Он не делал ничего. Просто так получается. Это не фол. Мы все вместе решили, что это не фол. Мы четыре момента смотрели. Мне тоже неприятно, что это случилось. Он играл в мяч и просто так получилось. Это не фол», — сказал Иванов капитану красно-белых Георгию Джикии.

В конце первого тайма матча 22-го тура Тинькофф РПЛ «Нижний Новгород» — «Спартак» (1:1) футболист хозяев Кирилл Гоцук наступил на ногу защитнику москвичей Айртону.

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что у Айртона контузия кости и мышц голени.