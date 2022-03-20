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«Это не фол». Арбитр Сергей Иванов о моменте с травмой Айртона

Арбитр Сергей Иванов объяснил игрокам «Спартака» почему не зафиксировал фол в моменте с травмой Айртона
Иван Шитик
Корреспондент
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Главный арбитр матча 22-го тура Тинькофф РПЛ «Нижний Новгород» — «Спартак» (1:1) Сергей Иванов поговорил с футболистами красно-белых после первого тайма встречи.

В социальных сетях московского клуба появилось развернутое видео беседы судьи с игроками в подтрибунном помещении.

«Момент у Соболева в первом круге. Когда он очевидно играет в мяч и просто приземляется на ногу. Он не делал никаких дополнительных движений. Он не делал ничего. Просто так получается. Это не фол. Мы все вместе решили, что это не фол. Мы четыре момента смотрели. Мне тоже неприятно, что это случилось. Он играл в мяч и просто так получилось. Это не фол», — сказал Иванов капитану красно-белых Георгию Джикии.

В конце первого тайма матча 22-го тура Тинькофф РПЛ «Нижний Новгород» — «Спартак» (1:1) футболист хозяев Кирилл Гоцук наступил на ногу защитнику москвичей Айртону.

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что у Айртона контузия кости и мышц голени.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MMXIAhpgKZk

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Ростов

П1

23%

1.41

ТБ 2.5

18%

1.87

Обе забьют - нет

12%

1.73
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Нижний Новгород 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

1.74

Обе забьют - да

19%

2.02

ТБ 1.5

15%

1.33
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 6
Рубин 1
Матч завершен

П1

21%

1.39

Ф1 (-1.0)

16%

1.63

П1 и ТМ 4.5 - Да

13%

1.59
Айртон Лукас
Сергей Иванов (судья)
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
8
3
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1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
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 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
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 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
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