«Динамо» — «Ростов»: Смолов начнет матч в запасе

«Динамо» примет на своем поле «Ростов» в матче 20-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Бальбуэна, Лаксальт, Фомин, Моро, Захарян, Шиманьски, Грулев, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Плиев, Скопинцев, Кутицкий, Сазонов, Варела, Лесовой, Макаров, Сулаквелидзе, Смолов, Нежи, Гладышев.

«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Лангович, Сильянов, Мелехин, Байрамян, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.

Запасные: Бабурин, Дьячков, Поярков, Мухин, Кочканян, Мельников, Сухомлинов, Селява, Голенков, Турищев, Соу.