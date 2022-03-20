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Деменко: «Рубин» такого не ожидал, Слуцкий такого не ожидал"

Бывший полузащитник «Спартака» Деменко заявил, что ЦСКА показал добротный футбол
Роман Шишов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака», «Зенита» и «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал победу ЦСКА над «Рубином» (6:1) в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Рубин» такого не ожидал, Слуцкий такого не ожидал, но ЦСКА сегодня просто переиграл, — сказал Деменко «Газете.Ru». - Может, все просто так сложилось хорошо для армейцев, но клуб показал очень добротный футбол, где казанской команде ничего уже не оставалось. Да и счет сам за себя говорит. Даже если мы берем первый тайм, уже 4:1 было, уже было тяжело уходить, а когда удалили Ломовицкого, то уже не знаю, что могло случиться.

ЦСКА очень сильно прибавил. Ребята, которые пришли в команду сразу преобразовались в одну команду. И Березуцкие нашли такой момент, который нужен был, создали такую хорошую команду.

Бывает такое, когда все проваливается, а у другой команды, наоборот, все получается. Я не думаю, что «Рубин» — слабая команда. И кто бы что ни говорил, Леонид Слуцкий хотел показать хорошую игру с ЦСКА".

В составе армейцев голами отметились Юсуф Языджи (трижды), Жан-Филипп Гбамен, Хесус Медина, Хорхе Карраскаль. У «Рубина» забитый мяч на счету Константина Кучаева, права на которого принадлежат ЦСКА.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/03/20/17452291.shtml

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Динамо 0
Ростов 0
1-й тайм

П1

23%

1.41

ТБ 2.5

18%

1.87

Обе забьют - нет

12%

1.73
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Нижний Новгород 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

1.74

Обе забьют - да

19%

2.02

ТБ 1.5

15%

1.33
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 6
Рубин 1
Матч завершен

П1

21%

1.39

Ф1 (-1.0)

16%

1.63

П1 и ТМ 4.5 - Да

13%

1.59
Максим Деменко
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
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2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
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