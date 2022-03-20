Деменко: «Рубин» такого не ожидал, Слуцкий такого не ожидал"

Бывший полузащитник «Спартака», «Зенита» и «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал победу ЦСКА над «Рубином» (6:1) в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Рубин» такого не ожидал, Слуцкий такого не ожидал, но ЦСКА сегодня просто переиграл, — сказал Деменко «Газете.Ru». - Может, все просто так сложилось хорошо для армейцев, но клуб показал очень добротный футбол, где казанской команде ничего уже не оставалось. Да и счет сам за себя говорит. Даже если мы берем первый тайм, уже 4:1 было, уже было тяжело уходить, а когда удалили Ломовицкого, то уже не знаю, что могло случиться.

ЦСКА очень сильно прибавил. Ребята, которые пришли в команду сразу преобразовались в одну команду. И Березуцкие нашли такой момент, который нужен был, создали такую хорошую команду.

Бывает такое, когда все проваливается, а у другой команды, наоборот, все получается. Я не думаю, что «Рубин» — слабая команда. И кто бы что ни говорил, Леонид Слуцкий хотел показать хорошую игру с ЦСКА".

В составе армейцев голами отметились Юсуф Языджи (трижды), Жан-Филипп Гбамен, Хесус Медина, Хорхе Карраскаль. У «Рубина» забитый мяч на счету Константина Кучаева, права на которого принадлежат ЦСКА.