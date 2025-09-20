«Акрон» — «Рубин»: судья имел основания удалить Бокоева. Но не стал этого делать

На 16-й минуте матча 9-го тура чемпионата России «Акрон» — «Рубин» у судьи Владимира Москалева возникли основания для применения дисциплинарной санкции, но он не вынес предупреждение защитнику «Акрона» Марату Бокоеву. Рефери наказал его только штрафным ударом.

Бокоев, не сыграв в мяч, нанес удар Дмитрию Кабутову шипами в голеностоп. За этим должна была последовать желтая карточка, она стала бы для сфолившего второй в игре — ему пришлось бы покинуть поле.