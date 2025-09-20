Источник: нападающего «Динамо» Нгамале отстранили от выезда на матч с «Оренбургом»

Нападающего московского «Динамо» Николя Муми Нгамале отстранили от выездного матча 9-го тура РПЛ с «Оренбургом», сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По данным источника, причиной отстранения 31-летнего камерунца стало то, что футболист не явился на часть тренировочного занятия. Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин не оставил это без свого внимания.

В сезоне-2025/26 в 10 матчах Нгамале сделал 1 результативную передачу.