Карасев назначен на матч «Аль-Насра» Роналду в чемпионате Саудовской Аравии

Бригада российского арбитра Сергея Карасева назначена на матч между «Аль-Насром» и «Аль-Ахли» в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает Okaz Sports.

Игра 3-го тура состоится 13 сентября на домашнем стадионе «Аль-Насра» «Мрсул» Парк в Эр-Рияде. Начало встречи — в 21.00 мск.

В октябре 2023 года РФС и Федерация футбола Саудовской Аравии подписали соглашение о сотрудничестве. Оно подразумевает обмен арбитрами категории ФИФА и перспективными судьями, которые будут работать на матчах РПЛ и высшей лиги Саудовской Аравии.

7 февраля 2024 года Карасев вместе с другими российскими арбитрами работал на игре «Аль-Таи» — «Аль-Иттихад». В ноябре рефери судил матч «Абха» — «Аль-Ахли».