«Ростов» — «Локомотив»: ростовчане забили два безответных гола москвичам в первом тайме

«Ростов» и «Локомотив» завершили первый тайм со счетом 2:0 в пользу ростовчан.

На 12-й минуте счет открыл защитник «Ростова» Андрей Лангович. На 24-й минуте нападающий Олакунле Олусегун удвоил преимущество команды из Ростова-на-Дону.

Встреча проходит на стадионе «Ростов Арена».

Следить за ходом матча «Ростов» — «Локомотив» можно в нашем онлайне.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

25 октября, 13:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

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