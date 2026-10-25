ЦСКА — «Спартак»: прямая трансляция матча РПЛ

ЦСКА примет «Спартак» в центральном матче 12-го тура РПЛ сезона-2026/27 в воскресенье, 25 октября. Московское дерби пройдет на «ВЭБ Арене». Начало встречи — в 16.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

25 октября, 16:00. ВЭБ Арена (Москва)

Следить за ключевыми событиями игры, изменениями счета и итоговым результатом можно в матч-центре и текстовой онлайн-трансляции «СЭ».

В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Онлайн-просмотр доступен на сайте matchtv.ru и других цифровых площадках вещателя с учетом условий доступа.

ЦСКА после 11 матчей набрал 22 очка. В предыдущем туре армейцы проиграли московскому «Динамо» (1:3). Перед дерби красно-синие располагаются на пятой строчке турнирной таблицы.

«Спартак» имеет 23 очка и занимает четвертое место. В 11-м туре красно-белые дома одержали победу над «Рубином» (4:0).