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ЦСКА — Спартак: прямая трансляция матча РПЛ, видео онлайн 25 октября 2026

ЦСКА — «Спартак»: прямая трансляция матча РПЛ

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Футболист ЦСКА Данил Круговой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА примет «Спартак» в центральном матче 12-го тура РПЛ сезона-2026/27 в воскресенье, 25 октября. Московское дерби пройдет на «ВЭБ Арене». Начало встречи — в 16.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
25 октября, 16:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

Следить за ключевыми событиями игры, изменениями счета и итоговым результатом можно в матч-центре и текстовой онлайн-трансляции «СЭ».

В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Онлайн-просмотр доступен на сайте matchtv.ru и других цифровых площадках вещателя с учетом условий доступа.

ЦСКА после 11 матчей набрал 22 очка. В предыдущем туре армейцы проиграли московскому «Динамо» (1:3). Перед дерби красно-синие располагаются на пятой строчке турнирной таблицы.

«Спартак» имеет 23 очка и занимает четвертое место. В 11-м туре красно-белые дома одержали победу над «Рубином» (4:0).

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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
5
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив 2 : 0
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
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Ахмат

 10 1 3
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Рубин

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