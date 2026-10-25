В Сербии заявили о готовности принимать матчи российских клубов в еврокубках после возвращения

Президент ассоциации 24 клубов «Партизана» Желько Танаскович не сомневается, что российские футбольные клубы скоро вернутся на международную арену, и обещал помочь им с проведением матчей в Сербии.

«Конечно, мы будем готовы помочь с проведением матчей в Сербии, если российские клубы будут допущены в таких условиях. ЦСКА и «Партизан» очень близки, клубы дружат, у них есть соглашение о сотрудничестве. Россия и Сербия побратимы, мы готовы помогать так же, как и российская сторона. Но я думаю, что российские клубы скоро будут допущены к турнирам», — сказал Танаскович ТАСС.

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с 2022 года. Белорусские клубы и сборные проводят домашние матчи европейских турниров на нейтральных полях.

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