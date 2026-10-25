Глушаков о голе Селихова со штрафного: «У него хороший удар. Я помню еще по «Спартаку», как он бил штрафные»

Бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» прокомментировал забитый мяч со штрафного голкипера «Урала» Александра Селихова в гостевом матче 15-го тура Первой лиги против «Челябинска».



На 87-минуте при счете 1:1 Селихов исполнил штрафной удар, отправив мяч в верхний угол. Гол вратаря позволил екатеринбуржцам выйти вперед — 2:1.



«Саша всегда был правильным. У него хороший удар. Я помню еще по «Спартаку», как он бил штрафные. Не боится на себя взять инициативу. Главное, чтобы партнеры доверяли», — сказал Глушаков «СЭ».



32-летний Селихов выступает за «Урал» с 2025 года. До этого он играл за московский «Спартак».

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