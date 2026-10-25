Глушаков о голе Селихова со штрафного: «У него хороший удар. Я помню еще по «Спартаку», как он бил штрафные»
Бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» прокомментировал забитый мяч со штрафного голкипера «Урала» Александра Селихова в гостевом матче 15-го тура Первой лиги против «Челябинска».
На 87-минуте при счете 1:1 Селихов исполнил штрафной удар, отправив мяч в верхний угол. Гол вратаря позволил екатеринбуржцам выйти вперед — 2:1.
«Саша всегда был правильным. У него хороший удар. Я помню еще по «Спартаку», как он бил штрафные. Не боится на себя взять инициативу. Главное, чтобы партнеры доверяли», — сказал Глушаков «СЭ».
32-летний Селихов выступает за «Урал» с 2025 года. До этого он играл за московский «Спартак».
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|
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|
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|15
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|5
|7
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|14
|
14
|Ленинградец
|15
|3
|5
|7
|12-26
|14
|
15
|Нефтехимик
|15
|4
|1
|10
|11-22
|13
|
16
|КАМАЗ
|15
|3
|4
|8
|19-27
|13
|
17
|СКА-Хабаровск
|15
|2
|4
|9
|18-28
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|
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|1.11
|00:00
|Велес – Спартак Кс
|- : -
|1.11
|00:00
|Волга – Текстильщик
|- : -
|1.11
|00:00
|КАМАЗ – Торпедо
|- : -
|1.11
|00:00
|Ленинградец – Енисей
|- : -
|1.11
|00:00
|Нефтехимик – СКА-Хабаровск
|- : -
|1.11
|00:00
|Нижний Новгород – Арсенал
|- : -
|1.11
|00:00
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|- : -
|1.11
|00:00
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|1.11
|00:00
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Бомбардиры
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|
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Спартак Кс
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|
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26 окт 18:15
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