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Махачкалинское «Динамо» отреагировало на стихотворение «Зенита» с извинениями за предматчевую эпиграмму

В махачкалинском «Динамо» приняли извинения «Зенита» за предматчевую эпиграмму: «В горах обид на тех, кто повинился, нет»

Алексей Михайлов

Махачкалинское «Динамо» отреагировало на стихотворение «Зенита» с извинениями за предматчевую эпиграмму со строчкой «здесь издавна всем бороды рубили догола и ветер как рукой срывал папахи».

После опубликования эпиграммы председатель общего собрания учредителей махачкалинского «Динамо» Магомед Багаудинов потребовал от петербургского клуба «публичных извинений в адрес болельщиков махачкалинского «Динамо» и всех дагестанцев»: «Строки о том, что здесь «бороды рубили догола» и ветер «срывал папахи», мы считаем неприемлемыми. Каждое слово имеет свою цену, особенно когда его произносит один из крупнейших клубов страны перед многомиллионной аудиторией».

Вскоре «Зенит» опубликовал новый пост со стихотворением, начинающимся со строк: «друзья, нам жаль, что вас задели те слова, что не были ни шуткой, ни насмешкой».

«Спасибо вам! Мы приняли ответ,

И слово ваше прозвучало честно.

В горах обид на тех, кто повинился, нет —

Так деды завещали, всем известно.

Сегодня — поле, спор и честный бой,

А после матча — мир, как меж друзьями.

И отвечаем вам мы здесь строфой

Великого поэта и смутьяна:

«Красуйся, град Петров, и стой

Неколебимо как Россия,

Да умирится же с тобой

И побежденная стихия», — говорится в посте махачкалинского «Динамо».

Матч «Зенит» — «Динамо» Махачкала пройдет в воскресенье, 25 октября, на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 18.30 по московскому времени.

После 11 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. У махачкалинского «Динамо» — 13 очков и девятое место.

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Источник: Telegram-канал махачкалинского «Динамо»
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РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
5
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
8
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
9
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
10
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

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 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

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Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

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