«Ростов» — «Локомотив», 25 октября: прямая трансляция матча РПЛ

«Ростов» примет «Локомотив» в 12-м туре РПЛ сезона-2026/27 в воскресенье, 25 октября. Матч состоится в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и начнется в 13.45 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

25 октября, 13:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

Следить за ходом встречи, ключевыми событиями и итоговым результатом можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч Премьер». Онлайн-просмотр доступен на цифровых площадках холдинга «Матч ТВ» с учетом условий доступа.

«Ростов» в предыдущем туре на выезде сыграл вничью с «Балтикой» (0:0). После 11 матчей ростовская команда набрала 12 очков и перед встречей с железнодорожниками занимает 10-е место в РПЛ.

«Локомотив» в 11-м туре дома сыграл вничью с «Краснодаром» (3:3). Московский клуб имеет 11 очков и располагается на 13-й строчке турнирной таблицы.