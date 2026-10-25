ЦСКА и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 12-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Спартака» на матч 12-го тура РПЛ.

Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра Кирилла Левникова прозвучит в 16.00 по московскому времени.

ЦСКА: Бориско, Круговой, Жоао Виктор, Аззи, Данилов, Лукин, Обляков, Глебов, Олейников, Кисляк, Мусаев.

Запасные: Тороп, Бесаев, Матеус Рейс, Абдулкадыров, Матеус Алвес, Козлов, Энрике Кармо, Бандикян, Вакулич, Попович, Фиров, Воронов.

«Спартак»: Максименко, Бабич, Парада, Литвинов, Барко, Солари, Маркиньос, Умяров, Пруцев, Зобнин, Угальде.

Запасные: Помазун, Довбня, Ву, Джику, Саусь, Дмитриев, Денисов, Массалыга, Сорокин, Жедсон Фернандеш, Даку, Полех.

Следить за ходом встречи ЦСКА — «Спартак» можно матч-центре «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

25 октября, 16:00. ВЭБ Арена (Москва)

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