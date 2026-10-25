«Ростов» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч 12-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Локомотива» на матч 12-го тура РПЛ.

Встреча пройдет на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток главного арбитра Владимира Москалева прозвучит в 13.45 по московскому времени.

«Ростов»: Петров, Сако, Мелехин, Прохин, Ногейра, Лангович, Миронов, Комаров, Кучаев, Олусегун, Сулейманов.

Запасные: Ятимов, Голиков, Семенчук, Хлусевич, Бабакин, Чистяков, Михайлов, Шанталий, Азнауров, Роналдо, Титов, Шамонин.

«Локомотив»: Митрюшкин, Ньямси, Ненахов, Сильянов, Морозов, Бакаев, Титков, Еремеев, Мостовой, Руденко, Комличенко.

Запасные: Веселов, Лантратов, Фассон, Джикия, Монтес, Чевардин, Коваленко, Годяев, Щетинин, Раков, Мялковский.

После 11 туров «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. У «Локомотива» — 11 очков и 13-е место.

Следить за ходом встречи «Ростов» — «Локомотив» можно в нашем онлайне.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

25 октября, 13:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

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