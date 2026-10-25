«Ростов» — «Локомотив»: Олусегун удвоил преимущество ростовчан

Нападающий «Ростова» Олакунле Олусегун забил второй гол ростовчан в матче 12-го тура РПЛ против «Локомотива» на 24-й минуте.

На 12-й минуте счет открыл защитник «Ростова» Андрей Лангович.

Встреча проходит на стадионе «Ростов Арена».

Следить за ходом матча «Ростов» — «Локомотив» можно в нашем онлайне.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

25 октября, 13:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

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