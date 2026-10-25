Бардачев раскритиковал работу арбитров в РПЛ: «Выходят на первый план — просто идиотизм»

Защитник «Факела» Матвей Бардачев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о назначении пенальти в ворота воронежцев в первом тайме матча 12-го тура РПЛ против «Родины» (0:1).



— Матвей, видел вашу эмоциональную реакцию после завершения игры. Это была реакция, в первую очередь, на самих себя или на судейство?

— В совокупности, но понятно, что из-за судейства. Не первый раз это происходит. Мы свое здоровье губим: бегаем, носимся, тратим силы, энергию. Иметь физическое, ментальное здоровье, чтобы выходить, и всю игру делал судья... Я смотрю европейский футбол, но не видел такого ни разу, чтобы постоянно в таких эпизодах решал судья. Идеал — если он будет теневым кем-то, а у нас судьи на первый план выходят — просто идиотизм.

— Алексей Ребко на пресс-конференции сказал, что, возможно, «Факел» не хотят видеть в РПЛ, если такое судейство. Вы согласны с ним?

— Конечно, могу согласиться! Понятно, что и «Родине» ставили пенальти, потому что они только вышли из ФНЛ, и нам ставят. Сейчас будут говорить, что это наше мастерство, что мы зарабатываем. Блин, вы видели, что поставили? Я первый раз такое вижу. Ладно, если он по ноге как-то [ударил бы] - 50 на 50, я могу сказать, но тут просто обхватил его. Логистика у нас не сильно легкая, мало поля. Можно об этом говорить тоже.

— По поводу пенальти в ворота «Факела» понятно, а по поводу пенальти в ворота «Родины»? На Гнапи разве не похожий эпизод, когда его хватали?

— Я сразу сказал, что если он хочет, чтобы к нему претензий не было, надо ставить и в их ворота. Потому что так нельзя: ты в одни поставил, во вторые не поставил пенальти.

— Какова была ваша реакция, когда вышло решение ЭСК о пенальти в матче с «Балтикой», где они сказали, что пенальти не было?

— Сейчас можно то же самое сделать. Никак не отреагировал. Просто... ну, у меня даже нет реакции никакой. Я понимаю, что это просто формальности.

Ранее спортивный директор «Факела» Руслан Пименов сообщил «СЭ», что воронежский клуб обратится в ЭСК по эпизоду с пенальти.

Арсений Ерихонов

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