Бардачев раскритиковал работу арбитров в РПЛ: «Выходят на первый план — просто идиотизм»
Защитник «Факела» Матвей Бардачев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о назначении пенальти в ворота воронежцев в первом тайме матча 12-го тура РПЛ против «Родины» (0:1).
— Матвей, видел вашу эмоциональную реакцию после завершения игры. Это была реакция, в первую очередь, на самих себя или на судейство?
— В совокупности, но понятно, что из-за судейства. Не первый раз это происходит. Мы свое здоровье губим: бегаем, носимся, тратим силы, энергию. Иметь физическое, ментальное здоровье, чтобы выходить, и всю игру делал судья... Я смотрю европейский футбол, но не видел такого ни разу, чтобы постоянно в таких эпизодах решал судья. Идеал — если он будет теневым кем-то, а у нас судьи на первый план выходят — просто идиотизм.
— Алексей Ребко на пресс-конференции сказал, что, возможно, «Факел» не хотят видеть в РПЛ, если такое судейство. Вы согласны с ним?
— Конечно, могу согласиться! Понятно, что и «Родине» ставили пенальти, потому что они только вышли из ФНЛ, и нам ставят. Сейчас будут говорить, что это наше мастерство, что мы зарабатываем. Блин, вы видели, что поставили? Я первый раз такое вижу. Ладно, если он по ноге как-то [ударил бы] - 50 на 50, я могу сказать, но тут просто обхватил его. Логистика у нас не сильно легкая, мало поля. Можно об этом говорить тоже.
— По поводу пенальти в ворота «Факела» понятно, а по поводу пенальти в ворота «Родины»? На Гнапи разве не похожий эпизод, когда его хватали?
— Я сразу сказал, что если он хочет, чтобы к нему претензий не было, надо ставить и в их ворота. Потому что так нельзя: ты в одни поставил, во вторые не поставил пенальти.
— Какова была ваша реакция, когда вышло решение ЭСК о пенальти в матче с «Балтикой», где они сказали, что пенальти не было?
— Сейчас можно то же самое сделать. Никак не отреагировал. Просто... ну, у меня даже нет реакции никакой. Я понимаю, что это просто формальности.
Ранее спортивный директор «Факела» Руслан Пименов сообщил «СЭ», что воронежский клуб обратится в ЭСК по эпизоду с пенальти.
Арсений Ерихонов
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
5
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
8
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
9
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
10
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|0 : 1
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|3 : 1
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|0 : 1
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|0 : 2
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|1 : 1
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1