ЦСКА не проигрывал дома в РПЛ перед дерби со «Спартаком»: четыре победы и три ничьи

ЦСКА подходит к матчу 12-го тура РПЛ против «Спартака», не потерпев ни одного домашнего поражения в этом чемпионате. Армейцы провели на своем поле семь встреч: одержали четыре победы и трижды сыграли вничью.

Дома красно-синие обыграли «Балтику» (2:1), «Факел» (1:0), «Локомотив» (3:2) и «Родину» (3:0). Еще три матча завершились вничью — с «Крыльями Советов» (1:1), «Ростовом» (0:0) и «Рубином» (1:1). На этом отрезке ЦСКА набрал 15 из своих 22 очков, забил 11 мячей и пропустил пять.

В трех из семи домашних игр армейцы сохранили ворота в неприкосновенности. Крупнейшую победу дома они одержали в предыдущем матче чемпионата на «ВЭБ Арене»: 11 октября со счетом 3:0 был обыгран дебютант РПЛ «Родина». Иван Обляков оформил дубль, еще один гол забил Данил Круговой.

В гостях ЦСКА за четыре матча заработал семь очков. Единственное поражение в сезоне команда потерпела именно на чужом поле — от московского «Динамо» (1:3) 18 октября.

Дерби со «Спартаком» состоится 25 октября в 16.00 мск и станет для армейцев восьмой домашней встречей РПЛ сезона-2026/27. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.