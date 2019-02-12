"Арарат-Армения" обыграл "Урал"

"Арарат-Армения" в товарищеском матче обыграл "Урал" (1:0). Единственный мяч с пенальти на 26-й минуте забил Гор Малакян.

Товарищеский матч

"Урал" (Россия) - "Арарат-Армения" - 0:1 (0:1)

Гол: Малакян, 26 - с пенальти.

"Урал": Баклов, Данцев, Ароян, Динга, Араторе (Галимов, 78), Бавин, Ильин, Жигулев, Серченков, Магомадов, Погребняк (Лукоянов, 46).

12 февраля. Пафос. Стадион "Peyia Municipal Stadium"

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