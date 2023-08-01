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Сегодня, 13:09

Кавазашвили: «Промес предварительный герой «Спартака». Героем ему надо стать»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили заявил, что вингер «Спартака» Квинси Промес пока не является выдающимся футболистом клуба.

«Можно ли назвать Промеса легендой клуба? Я скажу, что он должен прибавить в своей игре, и тогда он покажет еще более весомые достижения личного характера и коллективного. Промес стоит пока на пьедестале нижнего почета. Он предварительный герой спартаковского клуба. Героем ему надо стать в обязательном порядке. То, что он забил много голов, не значит, что он герой. Он играет за величайшую команду во всем мире, и он должен ценить «Спартак» и доказывать, что он достоин являться членом этого клуба», — приводит слова Кавазашвили Legalbet.

На счету Промеса 107 забитых мячей за красно-белых. Он опередил бывшего капитана «Спартака» Егора Титова (106 голов) в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

Ранее генеральный директор «Спартака» Олег Малышев в комментарии для «СЭ» высказался о возможном продлении контракта с нидерландским нападающим. Соглашение с футболистом рассчитано до лета 2024 года.

Источник: Legalbet
Анзор Кавазашвили
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
3
1
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
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Балтика – Факел
 - : -
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 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Михаил Игнатов

Михаил Игнатов

Спартак

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
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Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

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