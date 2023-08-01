Кавазашвили: «Промес предварительный герой «Спартака». Героем ему надо стать»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили заявил, что вингер «Спартака» Квинси Промес пока не является выдающимся футболистом клуба.

«Можно ли назвать Промеса легендой клуба? Я скажу, что он должен прибавить в своей игре, и тогда он покажет еще более весомые достижения личного характера и коллективного. Промес стоит пока на пьедестале нижнего почета. Он предварительный герой спартаковского клуба. Героем ему надо стать в обязательном порядке. То, что он забил много голов, не значит, что он герой. Он играет за величайшую команду во всем мире, и он должен ценить «Спартак» и доказывать, что он достоин являться членом этого клуба», — приводит слова Кавазашвили Legalbet.

На счету Промеса 107 забитых мячей за красно-белых. Он опередил бывшего капитана «Спартака» Егора Титова (106 голов) в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

Ранее генеральный директор «Спартака» Олег Малышев в комментарии для «СЭ» высказался о возможном продлении контракта с нидерландским нападающим. Соглашение с футболистом рассчитано до лета 2024 года.